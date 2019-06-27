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В Белебее отец обидевшись на сына выстрелил ему в голову из пистолета

Добавлено: 27.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебее отец обидевшись на сына выстрелил ему в голову из пистолета

Белебеевские следователи устанавливают подробности преступления, совершенного на днях 68-летним мужчиной. Поскандалив со своим сыном, пьющий пенсионер решил припугнуть его пистолетом, но случайно выстрелил, сообщает сайт Newsbash.ru.

По материалам следствия, вечером 23 июня 44-летний мужчина поругался со своим отцом из-за его пристрастия к спиртному. Пенсионер сильно оскорбился и к утру надумал отомстить. Он взял пистолет, разбудил сына и выстрелил ему в голову. На шум прибежала мать потерпевшего – она отобрала у неадекватного белебеевца оружие и вызвала неотложку.

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По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, врачам удалось спасти жизнь раненного мужчины. Стражам порядка преступник рассказал, что выстрелил случайно, а пистолет купил с рук в 90-е годы, поэтому разрешения на оружие нет. В итоге пожилой стрелок стал фигурантом дела о покушении на убийство и незаконном хранении оружия. На время расследования суд постановил заключить его под стражу.

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