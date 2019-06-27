В Белебее отец обидевшись на сына выстрелил ему в голову из пистолета
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Белебеевские следователи устанавливают подробности преступления, совершенного на днях 68-летним мужчиной. Поскандалив со своим сыном, пьющий пенсионер решил припугнуть его пистолетом, но случайно выстрелил, сообщает сайт Newsbash.ru.
По материалам следствия, вечером 23 июня 44-летний мужчина поругался со своим отцом из-за его пристрастия к спиртному. Пенсионер сильно оскорбился и к утру надумал отомстить. Он взял пистолет, разбудил сына и выстрелил ему в голову. На шум прибежала мать потерпевшего – она отобрала у неадекватного белебеевца оружие и вызвала неотложку.
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