В Башкирии студент выстрелил в голову 8-летнего мальчика из пневматического оружия

18:06, 27 май 2022

Накануне в Стерлитамаке в детский травмпункт обратилась семья с ребенком. Родители рассказали, что неизвестный выстрелил в их 8-летнего сына.



У пострадавшего диагностировали ушибленную рану затылочной области с левой стороны головы, пишет «Башинформ». Сотрудники полиции выяснили, что выстрел произошел из окна дома по улице Худайбердина. Хулиганом оказался 18-летний студент, баловавшийся пневматическим пистолетом. По его словам, он попал в ребенка случайно.



В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.



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