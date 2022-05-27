Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии студент выстрелил в голову 8-летнего мальчика из пневматического оружия

В Башкирии студент выстрелил в голову 8-летнего мальчика из пневматического оружия

18:06, 27 май 2022

Накануне в Стерлитамаке в детский травмпункт обратилась семья с ребенком. Родители рассказали, что неизвестный выстрелил в их 8-летнего сына.

У пострадавшего диагностировали ушибленную рану затылочной области с левой стороны головы, пишет «Башинформ». Сотрудники полиции выяснили, что выстрел произошел из окна дома по улице Худайбердина. Хулиганом оказался 18-летний студент, баловавшийся пневматическим пистолетом. По его словам, он попал в ребенка случайно.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.

Читайте также:

В Башкирии пикник на берегу реки закончился поножовщиной
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
Читайте также

В Белебее отец обидевшись на сына выстрелил ему в голову из пистолета
Происшествия в Башкирии
В Белебее отец обидевшись на сына выстрелил ему в голову из пистолета
В Мелеузе сотрудник колонии по неосторожности выстрелил в своего коллегу
Происшествия в Башкирии
В Мелеузе сотрудник колонии по неосторожности выстрелил в своего коллегу
В Уфе на 6-летнего мальчика упала наледь с крыши
Происшествия в Башкирии
В Уфе на 6-летнего мальчика упала наледь с крыши
6-летний ребенок из Башкирии выстрелил из пистолета себе в глаз
Происшествия в Башкирии
6-летний ребенок из Башкирии выстрелил из пистолета себе в глаз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: