В Уфе под Затонским мостом обнаружили тело мужчины | видео
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В башкирской столице с моста упал человек. Трагедия произошла сегодня, 1 июля. Мужчина упал с Затонского моста, сообщает сайт Newsbash.ru.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают правоохранители.
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