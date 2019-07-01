В Уфе под Затонским мостом обнаружили тело мужчины | видео

В башкирской столице с моста упал человек. Трагедия произошла сегодня, 1 июля. Мужчина упал с Затонского моста, сообщает сайт Newsbash.ru.

О состоянии пострадавшего не сообщается. В настоящее время проводится доследственная проверка. Следствие устанавливает причины инцидента.Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают правоохранители.