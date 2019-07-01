Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе под Затонским мостом обнаружили тело мужчины | видео

В Уфе под Затонским мостом обнаружили тело мужчины | видео

Добавлено: 01.07.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе под Затонским мостом обнаружили тело мужчины | видео

В башкирской столице с моста упал человек. Трагедия произошла сегодня, 1 июля. Мужчина упал с Затонского моста, сообщает сайт Newsbash.ru.

Уфимка по имени Ассоль хочет сняться в фильмах жанра XXX у Пьера Вудмана

Читайте также:

Уфимка по имени Ассоль хочет сняться в фильмах жанра XXX у Пьера Вудмана
О состоянии пострадавшего не сообщается. В настоящее время проводится доследственная проверка. Следствие устанавливает причины инцидента.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают правоохранители.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Белорецке в реке обнаружили тело 11-летней девочки
Происшествия
В Белорецке в реке обнаружили тело 11-летней девочки
В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека
Происшествия
В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека
В Благовещенском районе мужчина утонул в яме туалета
Происшествия
В Благовещенском районе мужчина утонул в яме туалета
В Уфе мужчина погиб от травм после падения в колодец
Происшествия
В Уфе мужчина погиб от травм после падения в колодец
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
Происшествия
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
В Нефтекамске утонул школьник, прыгнув с железного моста
Происшествия
В Нефтекамске утонул школьник, прыгнув с железного моста
В Нефтекамске во время урагана из окна многоэтажки выпал мужчина
Общество
В Нефтекамске во время урагана из окна многоэтажки выпал мужчина
В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
Общество
В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: