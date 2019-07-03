Авария в Стерлитамаке: женщина на мотоцикле врезалась в фуру
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В Стерлитамаке на Уфимском тракте днем 3 июля женщина, управляя мотоциклом, врезалась в фуру. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, у мотоциклиста с водительским удостоверением все в порядке, двухколесное транспортное средство зарегистрировано. По предварительным данным, на момент ДТП она была трезвой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Очевидцы аварии в соцсетях сообщают, что у женщины при падении с мотоцикла раскололся шлем: «Зубов нет, лицо в крови, шея синяя, шлем раскололся».
Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.
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