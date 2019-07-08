В Уфе педофил надругался над 10-летней девочкой в Черниковке

Башкирские полицейские сумели в кратчайшие сроки поймать педофила, надругавшегося над 10-летней девочкой в Уфе. Насильник позвал школьницу прокатиться на велосипеде и увез ребенка в лес на Курочкину гору в уфимской Черниковке. Там маньяк заставил подростка заниматься с ним сексом, а потом привез девочку обратно во двор, откуда ее забрал. Третьеклассница рассказала о случившемся маме, но главной проблемой было то, что извращенца ранее никто не видел, сообщает сайт Newsbash.ru.





Жертва смогла описать своего обидчика и к розыску преступника подключились все подразделения городской полиции. Уже спустя несколько часов подозреваемый был обнаружен. Насильник попал на камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали его поездку на велосипеде вместе с девочкой.

Маньяком оказался 33-летний житель башкирского города Благовещенка, проживавший в Уфе на съемной квартире. Парень был неоднократно судим за грабежи и кражи и недавно освободился из мест лишения свободы. Бывшему зеку захотелось удовлетворить свою похоть с маленькой девочкой, и он нашел жертву в соседнем дворе.Любителя «клубнички» уже задержали - у следователей имеются все доказательства совершенного им злодеяния. У преступника изъяли велосипед и одежду в которой он находился в момент надругательства над ребенком.

В ближайшее время суд изберет для насильника меру пресечения и отправит его под стражу. А если суд признает маньяка виновным, он может отправиться за решетку на очень длительный срок. После ужесточения Уголовного законодательства, за сексуальное насилие над ребенком предусматривается от 12 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, в местах заключения не любят насильников детей и превращают существование таких людей на зоне в сущий ад.

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