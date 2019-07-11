В Стерлитамакском районе ураган повредил кровлю сельхозскладов и завода

В Стерлитамакском районе несколько зданий сельскохозяйственного назначения пострадали от урагана. Порывом ветра снесло часть кровли трёх складов и семяочистительного завода в селе Октябрьское и деревне Северный, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ по РБ, частично повреждена кровля на общей площади 388 квадратных метров. Среди людей пострадавших нет. Сейчас на месте ведутся восстановительные работы.

«Запланировано совещание в Администрации Стерлитамакского района по аварийно-восстановительным работам кровель складов. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ», — добавили в пресс-службе ведомства.

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