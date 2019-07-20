В Белорецке ревнивый мужчина поджог дом многодетной возлюбленной
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В Белорецке 37-летняя женщина с тремя детьми едва не погибла из-за своего сожителя. В МВД Башкирии предполагают, что именно он поджег дом жительницы микрорайона Октябрьский, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ночью хозяйке дома позвонил сожитель, которого она выгнала из дома. На звонок она не ответила.
«Спустя некоторое время очевидцы увидели, что горит дом. Они разбили окно с целью разбудить хозяев и сообщить о возгорании. Когда потерпевшая вышла на улицу, то увидела, что горит надворная постройка и огонь уже перекинулся на дом. Разбудив детей, она выбежала на улицу и вызвала пожарных», — уточнили в пресс-службе МВД республики.Дознаватели позднее выяснили, что причиной возгорания был поджог. После задержали 34-летнего бывшего возлюбленного многодетной матери. Он признался, что пошел на преступление из-за ревности. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
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