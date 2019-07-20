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В Белорецке ревнивый мужчина поджог дом многодетной возлюбленной

Добавлено: 20.07.19
Просмотров: 139
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке ревнивый мужчина поджог дом многодетной возлюбленной

В Белорецке 37-летняя женщина с тремя детьми едва не погибла из-за своего сожителя. В МВД Башкирии предполагают, что именно он поджег дом жительницы микрорайона Октябрьский, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ночью хозяйке дома позвонил сожитель, которого она выгнала из дома. На звонок она не ответила.

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«Спустя некоторое время очевидцы увидели, что горит дом. Они разбили окно с целью разбудить хозяев и сообщить о возгорании. Когда потерпевшая вышла на улицу, то увидела, что горит надворная постройка и огонь уже перекинулся на дом. Разбудив детей, она выбежала на улицу и вызвала пожарных», — уточнили в пресс-службе МВД республики.
Дознаватели позднее выяснили, что причиной возгорания был поджог. После задержали 34-летнего бывшего возлюбленного многодетной матери. Он признался, что пошел на преступление из-за ревности. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
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