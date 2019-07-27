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Авария в Уфе: микроавтобус «Фиат» столкнулся на перекрестке с мотоциклом «Харлей Девидсон»

Добавлено: 27.07.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: микроавтобус «Фиат» столкнулся на перекрестке с мотоциклом «Харлей Девидсон»

Накануне вечером, 26 июля, на пересечении улиц Седова и Сельской Богородской в Уфе маршрутный микроавтобус «Фиат» столкнулся с мотоциклом «Харлей Девидсон». Водитель двухколесного транспорта скончался от полученных травм, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Замечательный человек был, коллега. Скорбим все. Глупая смерть. Так не должно быть…»,
«Знал я этого человека… Отличный был мужик и талантливый руководитель… Грустно на душе…», — отзываются о погибшем пользователи соцсетей. 
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Виновника аварии предстоит установить дорожным полицейским. Свидетели ДТП, тем временем, уже высказывают свои версии.
«Автобус поворачивал налево в сторону «пьяной дороги», а мотоциклист ехал в сторону «Паруса», быстро ускорился и вырезался в автобус. Кто прав, кто виноват, там уже ГАИ разберётся. Автобус за мной ехал, как я повернул, стрелка зелёная ещё горела, после меня две машины проехали, за ним этот микроавтобус, а мотоциклист быстро стартанул со светофора, я ещё подумал, якобы, хочет напугать машины, которые едут за мной, в итоге впечатался», — пишут очевидцы.
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