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Американский терьер напал на ребенка в Туймазах

Добавлено: 01.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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Американский терьер напал на ребенка в Туймазах

На прошлой неделе в Туймазах американский терьер напал на ребенка, сообщают в соцсетях очевидцы. Инцидент произошел днем на озере Земснаряд, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Я и мой муж были на работе. Сын решил с друзьями сходить искупаться. Пошел первый раз. Мы ему не разрешали уходить далеко. Но ребенок есть ребенок», - рассказывает мама мальчика.

По словам детей, в воде у берега находилась женщина с собакой. Пострадавший мальчик не сразу понял, что произошло. Он купался с друзьями, когда животное стало царапать его и кусать за лицо. Пса оттащила его хозяйка.

«Когда вышли из воды, она предложила идти в больницу, но мальчики сказали, что сами отведут. Хозяйка одела намордник собаке и удалилась. Нас она не искала, помощь ребенку не оказала», - пояснила женщина.
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Дети отвели своего друга в больницу, где под наркозом ему на лицо наложили швы, после чего привили от бешенства. После инцидента в течение недели родители мальчика проезжали по окрестностям, чтобы найти хозяев собаки.
«Потом полиция позвонила мне. Хозяев собаки нашли благодаря пабликам, сами вышли на связь. Сейчас полиция с ними работает», - говорит мама ребенка.
Напомним, 29 июля в Стерлитамаке на 4-летнюю девочку напал стаффордширский терьер, в результате ребенку из-за рваной раны бедра провели операцию.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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