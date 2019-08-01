Американский терьер напал на ребенка в Туймазах
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На прошлой неделе в Туймазах американский терьер напал на ребенка, сообщают в соцсетях очевидцы. Инцидент произошел днем на озере Земснаряд, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Я и мой муж были на работе. Сын решил с друзьями сходить искупаться. Пошел первый раз. Мы ему не разрешали уходить далеко. Но ребенок есть ребенок», - рассказывает мама мальчика.
По словам детей, в воде у берега находилась женщина с собакой. Пострадавший мальчик не сразу понял, что произошло. Он купался с друзьями, когда животное стало царапать его и кусать за лицо. Пса оттащила его хозяйка.
«Когда вышли из воды, она предложила идти в больницу, но мальчики сказали, что сами отведут. Хозяйка одела намордник собаке и удалилась. Нас она не искала, помощь ребенку не оказала», - пояснила женщина.
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«Потом полиция позвонила мне. Хозяев собаки нашли благодаря пабликам, сами вышли на связь. Сейчас полиция с ними работает», - говорит мама ребенка.Напомним, 29 июля в Стерлитамаке на 4-летнюю девочку напал стаффордширский терьер, в результате ребенку из-за рваной раны бедра провели операцию.
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