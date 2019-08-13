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В Белорецком районе отравились семеро постояльцев гостиницы

Добавлено: 13.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе отравились семеро постояльцев гостиницы

В одной из гостиниц в Белорецком районе республики отравились семеро постояльцев. Один из пострадавший — ребенок. Все получили помощь в местной больнице, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ситуацию прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.

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— Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в Белорецком районе совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в РБ проводится эпидрасследование по факту отравления людей в гостинице. Все семеро пострадавших, среди которых один ребенок, отказались от госпитализации, — сообщила представитель пресс-службы республиканского управления ведомства Анастасия Кучимова. — Управлением с целью установления причин заболеваемости проводятся исследование проб пищи, смывов, биоматериала от работников ресторана.
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