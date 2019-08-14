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Взрыв в Стерлитамаке: конкуренты устроили покушение на предпринимателя

Добавлено: 14.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Взрыв в Стерлитамаке: конкуренты устроили покушение на предпринимателя

Напомним, в частном жилом доме в переулке Кутузова прогремел взрыв — по предварительным данным, сработала так называемая «растяжка», установленная на калитке. В результате был тяжело ранен 72-летний хозяин дома, сообщает сайт Newsbash.ru.

Первоначальным следственными действиями установлено, что мужчина вышел из дома, и при открытии калитки произошел хлопок, в результате которого он получил множественные повреждения и был госпитализирован, сообщает региональный Следственный комитет.

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По версии следствия, покушение на жизнь пострадавшего произошло из-за его профессиональной деятельности. Мужчина занимался установкой газового оборудования в частных домах и вступил в конфликт с конкурентами в этой сфере.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, планируется назначение ряда экспертных исследований. Расследование уголовного дела находится на личном контроле и.о. руководителя следственного управления по Башкортостану.
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