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Авария в Белорецке: «Дэу Нексия» не уступила дорогу «БМВ-325», погибла автоледи

Добавлено: 15.08.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецке: «Дэу Нексия» не уступила дорогу «БМВ-325», погибла автоледи

Минувшей ночью в Белорецке произошло страшное ДТП, жертвой которого стала 38-летняя автоледи. По предварительным данным, водительница нарушила правила дорожного движения, что и привело к трагедии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Женщина за рулем «Дэу Нексии» выезжала с автозаправки и не уступила дорогу «БМВ-325». В следующее мгновение последовал страшный удар, после которого «Нексию» разорвало на две части, а немецкая иномарка загорелась.

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Смертельные травмы получила 38-летняя автоледи, а ее 12-летняя дочка и 23-летний муж попали в больницу. Также в аварии пострадала 18-летняя девушка из салона «БМВ».
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