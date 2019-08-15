Авария в Белорецке: «Дэу Нексия» не уступила дорогу «БМВ-325», погибла автоледи
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Минувшей ночью в Белорецке произошло страшное ДТП, жертвой которого стала 38-летняя автоледи. По предварительным данным, водительница нарушила правила дорожного движения, что и привело к трагедии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Женщина за рулем «Дэу Нексии» выезжала с автозаправки и не уступила дорогу «БМВ-325». В следующее мгновение последовал страшный удар, после которого «Нексию» разорвало на две части, а немецкая иномарка загорелась.
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