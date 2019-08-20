В деревне Черновский Уфимского района в пожаре погибли двое мужчин

Минувшей ночью при тушении пожара в одноэтажном жилом доме в деревне Черновский Уфимского района были обнаружены тела двух мужчин 57 и 46 лет. По предварительной информации пресс-службы МЧС по РБ, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает сайт Newsbash.ru.





В ведомстве уточнили, информация о возгорание поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в четвертом часу ночи. На место выехали силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №1.

«По прибытию к месту вызова установлено, открытым огнем горит жилой дом размерами 3х5 метров. На тушение подано 2 ствола РСК-50. В 03.46 пожар локализован на площади 15 кв.м, в 03.51 открытое горение ликвидировано. В 05.48 работы по тушению, проливке и разбору конструкций были завершены. На место прибыла следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России», — доложили оперативную информацию в МЧС.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram