Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В деревне Черновский Уфимского района в пожаре погибли двое мужчин

В деревне Черновский Уфимского района в пожаре погибли двое мужчин

Добавлено: 20.08.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В деревне Черновский Уфимского района в пожаре погибли двое мужчин

Минувшей ночью при тушении пожара в одноэтажном жилом доме в деревне Черновский Уфимского района были обнаружены тела двух мужчин 57 и 46 лет. По предварительной информации пресс-службы МЧС по РБ, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает сайт Newsbash.ru.

В ведомстве уточнили, информация о возгорание поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в четвертом часу ночи. На место выехали силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №1.

Авария в Уфе: подросток не имея водительских прав врезался в торговый павильон

Читайте также:

Авария в Уфе: подросток не имея водительских прав врезался в торговый павильон
«По прибытию к месту вызова установлено, открытым огнем горит жилой дом размерами 3х5 метров. На тушение подано 2 ствола РСК-50. В 03.46 пожар локализован на площади 15 кв.м, в 03.51 открытое горение ликвидировано. В 05.48 работы по тушению, проливке и разбору конструкций были завершены. На место прибыла следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России», — доложили оперативную информацию в МЧС.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Пожар в Калтасинском районе: в деревне Большой Кельтей сгорели двое мужчин
Происшествия
Пожар в Калтасинском районе: в деревне Большой Кельтей сгорели двое мужчин
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
Происшествия
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
В Калтасинском районе семья едва не погибла в загоревшемся доме
Происшествия
В Калтасинском районе семья едва не погибла в загоревшемся доме
В Иглинском районе произошло два пожара в которых погибли два человека
Происшествия
В Иглинском районе произошло два пожара в которых погибли два человека
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
Происшествия
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
В Зианчуринском районе пожар унес жизни двух взрослых и одного ребенка
Происшествия
В Зианчуринском районе пожар унес жизни двух взрослых и одного ребенка
В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
Происшествия
В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
В Белебеевском районе в пожаре погибла семейная пара
Происшествия
В Белебеевском районе в пожаре погибла семейная пара
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: