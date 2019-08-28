Авария в Туймазинском районе: на трассе Серафимовский-Усман-Ташлы перевернулась «Дэу Нексия», погибло двое детей

Около 3 часов дня в Туймазинском районе произошло ДТП, в котором погибло двое детей. Как сообщает ГИБДД по РБ, также из аварии доставили в больницу мужчину и женщину. Возраст погибших и госпитализированных не уточняется, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Предварительно установлено, что на дороге Серафимовский – Усман-Ташлы вблизи населенного пункта съехала в кювет и перевернулась «Дэу Нексия». На месте работают полицейские и экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.