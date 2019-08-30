В Дюртюлинском районе мать пропавшего Тимура Хабирова призналась, что выбросила его в поле
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Трагически разворачиваются поиски годовалого ребёнка в Дюртюлинском районе Башкирии. Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, годовалый малыш по имени Тимур пропал из своего дома в деревне Исмаилово. Это произошло в тот момент, когда все спали. Последний раз мать его видела в два часа ночи, когда поила кефиром. Когда она проснулась в половине шестого, ребёнка в кроватке уже не было.
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Причины такого жестокого поступка сейчас выясняют следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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