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В Дюртюлинском районе мать пропавшего Тимура Хабирова призналась, что выбросила его в поле

Добавлено: 30.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе мать пропавшего Тимура Хабирова призналась, что выбросила его в поле

Трагически разворачиваются поиски годовалого ребёнка в Дюртюлинском районе Башкирии. Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, годовалый малыш по имени Тимур пропал из своего дома в деревне Исмаилово. Это произошло в тот момент, когда все спали. Последний раз мать его видела в два часа ночи, когда поила кефиром. Когда она проснулась в половине шестого, ребёнка в кроватке уже не было.

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Мать мальчика сразу обратилась в полицию. Стражи порядка стали отрабатывать множество версий, не забывая о родной матери. С начала поисков шли вторые сутки. Сегодня вечером женщина созналась: в пропаже ребёнка виновата она сама. Она вынесла своего ребенка в поле в сиреневом пледе и вернулась домой. По утру она решила инсценировать пропажу. Сразу после признания ее привезли на то место, где она оставила малыша, но Тимура там не было.

Причины такого жестокого поступка сейчас выясняют следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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