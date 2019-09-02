В Бирском районе стала известна причина смерти 14-летней девушки
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В Башкирии трагически оборвалась жизнь 14-летней девочки. Девочка в последнее время находилась в подавленном настроении. Об этом сообщили ее друзья в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
В окрестностях Бирска было обнаружено тело 14-летней девочки. Выяснилась личность погибшей - это была 14-летняя жительница села Силантьево Василиса К. (имя изменено). Ранее у девочки был день рождения, на который не пришли некоторые ее друзья и возлюбленный. Такое предательство со стороны подружек усугубилось и стрессом перед началом учебного года.
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Школьницу похоронили в родном селе.
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