В Бирском районе стала известна причина смерти 14-летней девушки

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 14-летней девочки. Девочка в последнее время находилась в подавленном настроении. Об этом сообщили ее друзья в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.





В окрестностях Бирска было обнаружено тело 14-летней девочки. Выяснилась личность погибшей - это была 14-летняя жительница села Силантьево Василиса К. (имя изменено). Ранее у девочки был день рождения, на который не пришли некоторые ее друзья и возлюбленный. Такое предательство со стороны подружек усугубилось и стрессом перед началом учебного года.

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По словам близких, подавленное настроение Василисы сопровождалось многочисленными депрессивными репостами в социальных сетях. В разговоре со своими друзьями она так же не раз высказывала суицидальные мысли. В своем последнем посте в социальных сетях девочка написала: "Все нашли мне замену, спасибо".Школьницу похоронили в родном селе.