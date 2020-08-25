Стала известна причина смерти 8-летней девочки из Уфы

Озвучены новые подробности смерти 8-летней девочки в микрорайоне Черниковка. Криминалисты определили причину смерти – утопление. Из этого следователи сделали вывод, что девочка была жива, но без сознания, когда ее раздели и выбросили в реку, сообщает «КП-Уфа».
«Девочка просто уснула, они ей передавили сонную артерию. Мальчики испугались, думали, она уже сейчас умерла. Проверяли, засовывали ей в рот пальцы. Она в себя не приходила. Затем положили в реку, и уже там она захлебнулась», — передает издание слова источника.
Напомним, тело маленького ребенка было обнаружено в реке Шугуровка. На останках имели следы удушения и другие травмы. Выяснилось, что девочка погибла во время игр с двумя несовершеннолетними мальчиками. Расследование уголовного дела продолжается. Читать дальше...