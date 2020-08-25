Стала известна причина смерти 8-летней девочки из Уфы

Уфа | 25 авг 2020 | 11:39

Озвучены новые подробности смерти 8-летней девочки в микрорайоне Черниковка. Криминалисты определили причину смерти – утопление. Из этого следователи сделали вывод, что девочка была жива, но без сознания, когда ее раздели и выбросили в реку, сообщает «КП-Уфа».







«Девочка просто уснула, они ей передавили сонную артерию. Мальчики испугались, думали, она уже сейчас умерла. Проверяли, засовывали ей в рот пальцы. Она в себя не приходила. Затем положили в реку, и уже там она захлебнулась», — передает издание слова источника.

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