В Башкирии проблемы обманутых дольщиков планируют решить к 2023 году

| 25 авг 2020 | 11:32

Глава Башкирии Радий Хабиров 24 августа на совещании в формате «Строительного часа» заявил, что к 2023 году в республике не должно быть обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.







Председатель госкомстроя Башкирии Марат Ахмадуллин доложил о ходе работ по восстановлению нарушенных прав дольщиков. Он сообщил, что Федеральный фонд защиты прав дольщиков рассмотрел заявки на рассмотрение вариантов решения проблем 16 незавершенных объектов в республике. По семи из них подписаны соглашения о завершении строительства: трёх жилых домах компании «Стройиндустрия» (корпуса Б, В, Е) и двух объектах «БашЛСТК» (литеры 2 и 4) в селе Иглино, а также о двух домах компании «Регионстройкомплекс» – литер № 3 в квартале, ограниченном улицами, Чернышевского, Дорофеева, Коммунистической и Мингажева в Уфе и литер № 378 в Ленинском районе города.

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Дольщики оставшихся девяти домов, которые начинали возводить компании «БашЛСТК», «Стройиндустрия» и «Ишимбайжилстрой», по словам Ахмадуллина, получат денежное возмещение. Он также отметил, что в ближайшее время Наблюдательный совет Фонда примет решение ещё по семи объектам.