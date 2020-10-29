В Башкирии проблему обманутых дольщиков планируют решить к концу 2023 года

| 29 окт 2020 | 10:11

В Башкирии к концу 2023 года решат проблему обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона по итогам тематического совещания «Стройчас».







По словам главы минстроя республики Рамзиля Кучарбаева, к концу этого года завершится строительство 28 проблемных объектов. При этом в правах будут восстановлены 842 дольщика, из которых 192 человека уже заселились в свои новые квартиры. Также к 2023 году планируется решить вопрос ещё 126 жилых домов, в которые должны заселиться более 7,5 тыс. человек. Отмечается, что для решения жилищной проблемы республика получит 6 млрд рублей из федеральной казны при том условии, если обеспечит софинансирование из регионального бюджета.

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Напомним, совсем недавно у здания правительства республики состоялась акция протеста обманутых дольщиков «Миловского парка».