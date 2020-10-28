В Башкирии в 2021 году повысится плата за капремонт

| 28 окт 2020 | 16:37

Региональный оператор капремонта в Башкирии объявил о повышении размеров взносов на капитальный ремонт в следующем году. Они будут скорректированы с учетом инфляции — на четыре процента, уточняется в сообщении Регоператора капремонта в РБ. При этом индексация размера взноса в 2021 году соответствует рекомендациям правительства России (распоряжение №80-р от 26.01.2016) — доля затрат населения на оплату ЖКУ не должна превышать 11 процентов в совокупном доходе семьи. Взносы также будут проиндексированы и в 2022 году.







С 1 января 2021 года минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до шести этажей включительно будет составлять 7,18 рубля за квадратный метр, а для домов выше шести этажей — 7,8 рубля за квадратный метр.



Сейчас на капитальный ремонт в домах (на один квадратный метр общей площади помещения в месяц) действуют следующие тарифы: 6,9 рубля — в многоквартирных домах до шести этажей включительно и 7,5 рубля — для собственников помещений в многоквартирных домах свыше шести этажей.













Отмечается, что некоторые категории граждан имеют право на получение компенсации. Это одинокие пенсионеры и члены семьи в возрасте старше 70 лет, пенсионеры и инвалиды из одной семьи, а также категории федеральных льготников (ветераны труда; реабилитированные жертвы политических репрессий; члены семей погибших в мирное время; инвалиды I и II группы; семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий и другие).Подробная информация о получении компенсации опубликована на сайте Регоператора.Однако компенсацию могут получать только добросовестные граждане, которые не имеют долгов по уплате взносов, уточняет Региональный оператор капремонта в республике.Для оформления компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.

Также сообщается, что в Башкирии выросла собираемость взносов за капитальный ремонт. Если в 2014 году собираемость взносов составляла всего 51 процент, то по итогам 2019 года показатель достиг 104,3 процента. В текущем году в связи пандемией коронавирусной инфекцией собираемость взносов немного снизилась. С января по сентябрь 2020 года она составила 94,9 процента.



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