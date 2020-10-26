В Башкирии три района не готовы к отопительному сезону

| 26 окт 2020 | 11:39

По итогам проверки Ростехнадзора, которая завершилась на прошлой неделе, три района республики не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом на оперативном совещании в правительстве 26 октября сообщила и.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова.







«Иглинский, Илишевский и Янаульский районы из-за наличия нарушений не получили такие паспорта, - сказала она. – Если до 15 ноября они их устранят, то у муниципалитетов есть шанс получить такой документ. Если же устранят замечания после этой даты, то паспорта не получат».



Какие именно нарушения выявлены в данных районах, чиновница не уточнила.

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