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В Башкирии три района не готовы к отопительному сезону

В Башкирии три района не готовы к отопительному сезону

| 26 окт 2020 | 11:39

По итогам проверки Ростехнадзора, которая завершилась на прошлой неделе, три района республики не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом на оперативном совещании в правительстве 26 октября сообщила и.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова.



«Иглинский, Илишевский и Янаульский районы из-за наличия нарушений не получили такие паспорта, - сказала она. – Если до 15 ноября они их устранят, то у муниципалитетов есть шанс получить такой документ. Если же устранят замечания после этой даты, то паспорта не получат».

Какие именно нарушения выявлены в данных районах, чиновница не уточнила.

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Напомним, 23 октября режим ЧС объявлен в Бирске в связи с отключением от газа пятиэтажки. Людей обеспечили электрическими обогревателями и плитками. 26 октября поручение о помощи жильцам дома, оставшегося без отопления, дал глава Башкирии.

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Источник: ufa.aif.ru

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