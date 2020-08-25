Депутаты Башкирии проверили организацию питания и эпидемиологическую готовность в школах

| 25 авг 2020 | 11:25

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ начали проверку образовательных учреждений в городах и районах Башкирии. Их задача выяснить, готовы ли школы защитить детей от коронавируса, а также как там будет организовано горячее питание.







Что касается первого пункта, то здесь внимание уделяется наличию бактерицидного облучателя, рециркулятора воздуха и антисептика. В селах также обращают внимание на техническую оснащенность детей, чтобы у них была возможность получать знания дистанционно. Готовность учреждений кормить ребятишек горячими обедами оценивается депутатами по состоянию пищеблока.

— Учиться дети будут в условиях продолжающейся пандемии, и мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать вероятность распространения вируса среди детей и педагогов. Бесплатные горячие обеды будут получать почти 225 тысяч учащихся начальных классов. В связи с этим особое внимание уделяется состоянию пищеблоков, — отметил председатель заксобрания Константин Толкачев.

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