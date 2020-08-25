Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Депутаты Башкирии проверили организацию питания и эпидемиологическую готовность в школах

Депутаты Башкирии проверили организацию питания и эпидемиологическую готовность в школах

Депутаты Башкирии проверили организацию питания и эпидемиологическую готовность в школах

| 25 авг 2020 | 11:25

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ начали проверку образовательных учреждений в городах и районах Башкирии. Их задача выяснить, готовы ли школы защитить детей от коронавируса, а также как там будет организовано горячее питание.



Что касается первого пункта, то здесь внимание уделяется наличию бактерицидного облучателя, рециркулятора воздуха и антисептика. В селах также обращают внимание на техническую оснащенность детей, чтобы у них была возможность получать знания дистанционно. Готовность учреждений кормить ребятишек горячими обедами оценивается депутатами по состоянию пищеблока.

В России предложили перенести начало учебного года

Читайте также:

В России предложили перенести начало учебного года
— Учиться дети будут в условиях продолжающейся пандемии, и мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать вероятность распространения вируса среди детей и педагогов. Бесплатные горячие обеды будут получать почти 225 тысяч учащихся начальных классов. В связи с этим особое внимание уделяется состоянию пищеблоков, — отметил председатель заксобрания Константин Толкачев.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: