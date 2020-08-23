В Уфе дети задушили 8-летнюю девочку и выбросили тело в реку

- Известно, что в субботу днем малышка ушла играть с друзьями, но домой вечером не пришла. Мать заявила об уходе в полицию. К сожалению, живой дочь увидеть уже не удалось. Дети игрались, предварительно, передавили сонную артерию. Когда поняли, что она умерла, решили избавиться от тела и выбросили в речку. На момент обнаружения трупа девочка была абсолютно голой. На ее теле не было синяков, других телесных повреждений, только грязь. Мертвая девочка пролежала в холодной воде несколько часов. Для чего школьники ее раздели, и что хотели сделать – неизвестно.
В убийстве сознался 13-летний подросток. Сейчас с ним ведутся следственные действия. Читать дальше...