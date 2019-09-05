В Мелеузе парень опозорил флаг военной разведки избив бомжа

В Башкирии в городе Мелеуз местные жители стали свидетелями страшного зрелища. Парень, обмотавшись флагом военной разведки, избил бездомного. Пьяный мужчина мирно сидел около подъезда жилого дома, сообщает сайт Newsbash.ru.





Судя по голосу, нападавший тоже был в состоянии алкогольного опьянения. Все происходящее с удовольствием снимали местные школьники. По их словам, в ближайшее время они грезили выложить запись в Интернет и подстёгивали парня к более жестокому избиению.

Бездомному нанесли несколько мощных ударов ногой по лицу. После очередного точного попадания у несчастного пошла кровь, она растерянно начал растирать ее по лицу. За бездомного вступились местные жители, однако нападавший смог объяснить прохожим, что его действия правильные.Тем временем жители Мелеуза заметили, что флаг никоим образом не соотносится с местом службы парня. Несмотря на постоянные выкрики «Это военная разведка н....!», он не служил в этом роде войск. Этот флаг, по словам жителей, был украден накануне из местного парка с постамента, посвященному всем солдатам-разведчикам.Третьим флагом на постаменте был флаг военной разведки

Ульяна Р., жительница Мелеуза:

А вот что он сделал с памятником Военной разведки, днем выгнул ролик и сорвал флаг, могу от себя лично сказать что он не разведчик он моральный у... и за свои деяния ответит рано или поздно.

Как только видео облетело все местные социальные группы, горожане захотели восстановить справедливость и вступиться за бездомного. Была объявлена настоящая охота на злоумышленника. Местным жителям все-таки удалось узнать, кто прикрывался элитными войсками.





Владислав, житель города:



Всем спасибо, поймали. Это некий Артем. Мы ему объяснили, что так, как поступил он, как минимум, недостойно мужчины. Он еще не извинился перед бездомным, но это пока.

Однако не все горожане одобрили такие методы. По их мнению, насилием ничего не докажешь. Объявившие охоту на драчуна ничем не отличаются от него самого, считают они.





У большинства из людей, которые требуют голову этого человека, столько злости. Дай вам волю, вы бы так же пинали этого беззащитного бомжа! А строите из себя праведников.

Оказалось, что некоторые горожане опекали бездомного. Мужчине выносили еду и уговаривали свозить в парикмахерскую.



Вячеслав П., житель Мелеуза:



Я помогал этому бомжу, он говорил, что у него в Уфе паспорт украли. И он, кстати, почти не пьет. Он раньше сидел возле «Айсберга». Я хотел его отвезти в «Агидель», чтобы он помылся и в парикмахерскую, но у него телефона нет. В итоге я пришел, а его не было.

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