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"Лжеразведчик" избивший в Мелеузе бомжа извинился за свой поступок

Добавлено: 13.09.19
Просмотров: 127
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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"Лжеразведчик" избивший в Мелеузе бомжа извинился за свой поступок

В Башкирии мужчина, который жестоко избил бездомного на глазах у детей, размахивая при этом флагом военной разведки, извинился за свой поступок. Раскаяние молодого человека сняли на видео и опубликовали в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

На кадрах мужчина признается, что не имеет никакого отношения к военной разведке, а флаг он просто украл с мемориала «Разведчикам всех родов и поколений».

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«Прошу прощения у всех разведчиков Мелеуза и у разведчиков всей страны. Также прошу прощения у бомжа, которого я избил. Я больше никогда так делать не буду», — уверяет мужчина.
Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе в Мелеузе. Видео избиения бездомного в соцсети выложили школьники, которые, похоже, с радостью восприняли всё происходящее. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Вскоре лжеразведчика доставили в полицию. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за грабеж, кражи, угон житель Кугарчинского района.
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