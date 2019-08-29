Авария в Мелеузе: «Лада-Веста» перелетела ограждение, зацепилась задними колесами за перила и загорелась

Автомобиль марки «Лада-Веста» сгорел дотла на центральной улице Мелеуза. Инцидент произошел накануне поздно вечером, 28 августа, на улице Ленина, сообщает сайт Newsbash.ru.





Легковушка попала в ДТП, каким-то образом перелетела ограждение, зацепилась задними колесами за перила и загорелась. На глазах у очевидцев огонь перекинулся на весь салон. Проезжавшие мимо автомобилисты остановились на обочине, вызвали пожарных, но тушить автомобиль не рискнули, предпочитая наблюдать за всем происходящим издалека. Кто-то из очевидцев снял пламя на видео.

— На нас ничего не отлетит? Там сзади место еще есть? — слышно, как водитель спросил у пассажира во время съемки.

К счастью, никто не пострадал. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники республиканской Госавтоинспекции.

Авария, в которой погибли двое детей, произошла накануне в Туймазинском районе. У водителя, посадившего в машину пассажиров, не было прав.