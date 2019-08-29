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Авария в Мелеузе: «Лада-Веста» перелетела ограждение, зацепилась задними колесами за перила и загорелась

Добавлено: 29.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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Авария в Мелеузе: «Лада-Веста» перелетела ограждение, зацепилась задними колесами за перила и загорелась

Автомобиль марки «Лада-Веста» сгорел дотла на центральной улице Мелеуза. Инцидент произошел накануне поздно вечером, 28 августа, на улице Ленина, сообщает сайт Newsbash.ru.

Легковушка попала в ДТП, каким-то образом перелетела ограждение, зацепилась задними колесами за перила и загорелась. На глазах у очевидцев огонь перекинулся на весь салон. Проезжавшие мимо автомобилисты остановились на обочине, вызвали пожарных, но тушить автомобиль не рискнули, предпочитая наблюдать за всем происходящим издалека. Кто-то из очевидцев снял пламя на видео.

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— На нас ничего не отлетит? Там сзади место еще есть? — слышно, как водитель спросил у пассажира во время съемки.

К счастью, никто не пострадал. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники республиканской Госавтоинспекции. 

Авария, в которой погибли двое детей, произошла накануне в Туймазинском районе. У водителя, посадившего в машину пассажиров, не было прав.

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