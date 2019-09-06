Авария в Кармаскалинском районе: в аварии двух легковушек пострадали люди

Вечером 5 сентября на территории Кармаскалинского района дорогу не поделили две легковушки, столкнувшись на 23 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.





Все случилось, когда 20-летний водитель «Лады Гранта» не уступил дорогу имевшей преимущество «Ладе Калине». Травмы получили 69-летний водитель второго авто и его 66-летняя пассажирка. Обоих пенсионеров доставили в больницу.

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Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано 14 аварий с одним погибшим и 15 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 34 нетрезвых водителя и пресекли 2400 нарушений правил дорожного движения.