Авария в Кармаскалинском районе: в аварии двух легковушек пострадали люди
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Вечером 5 сентября на территории Кармаскалинского района дорогу не поделили две легковушки, столкнувшись на 23 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все случилось, когда 20-летний водитель «Лады Гранта» не уступил дорогу имевшей преимущество «Ладе Калине». Травмы получили 69-летний водитель второго авто и его 66-летняя пассажирка. Обоих пенсионеров доставили в больницу.
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