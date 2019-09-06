Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Кармаскалинском районе: в аварии двух легковушек пострадали люди

Авария в Кармаскалинском районе: в аварии двух легковушек пострадали люди

Добавлено: 06.09.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Кармаскалинском районе: в аварии двух легковушек пострадали люди

Вечером 5 сентября на территории Кармаскалинского района дорогу не поделили две легковушки, столкнувшись на 23 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

Все случилось, когда 20-летний водитель «Лады Гранта» не уступил дорогу имевшей преимущество «Ладе Калине». Травмы получили 69-летний водитель второго авто и его 66-летняя пассажирка. Обоих пенсионеров доставили в больницу.

В Кармаскалинском районе отдыхающие устроили драку из-за громкой музыки

Читайте также:

В Кармаскалинском районе отдыхающие устроили драку из-за громкой музыки
Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано 14 аварий с одним погибшим и 15 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 34 нетрезвых водителя и пресекли 2400 нарушений правил дорожного движения.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Кугарчинском районе: автоледи на перекрестке спровоцировала столкновение
Происшествия
Авария в Кугарчинском районе: автоледи на перекрестке спровоцировала столкновение
Авария в Чишминском районе: на трассе Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись три авто
Происшествия
Авария в Чишминском районе: на трассе Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись три авто
Авария под Уфой: «Лада Ларгус» опрокинулась в кювет, пострадали два человека
Происшествия
Авария под Уфой: «Лада Ларгус» опрокинулась в кювет, пострадали два человека
Авария в Учалинском районе: столкнулись мотоцикл «Ирбис» и «Лада Калина»
Происшествия
Авария в Учалинском районе: столкнулись мотоцикл «Ирбис» и «Лада Калина»
В Стерлитамакском районе водитель протаранил остановившийся на светофоре автомобиль
Происшествия
В Стерлитамакском районе водитель протаранил остановившийся на светофоре автомобиль
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Происшествия
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Происшествия
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
В Давлекановском районе «лоб в лоб» столкнулись легковушки: пострадали оба водителя
Общество / Происшествия
В Давлекановском районе «лоб в лоб» столкнулись легковушки: пострадали оба водителя
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: