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В Уфе 15 человек отравились шаурмой: возбуждено уголовное дело

Добавлено: 12.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе 15 человек отравились шаурмой: возбуждено уголовное дело

По факту пищевого отравления шаурмой 15 человек в Уфе возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в инфекционную больницу города Уфы обратилось 15 человек с признаками пищевого отравления. Пятеро пострадавших – дети в возрасте от 5 до 9 лет.

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Проверка показала, что все отравившиеся приобрели шаурму в киоске на остановке в микрорайоне Сипайлово. После употребления продукции в пищу, люди почувствовали резкое недомогание, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники Роспотребнадзора. Деятельность киоска приостановили, проводится осмотр места происшествия, изъята имеющаяся пищевая продукция, допрашиваются работники киоска и другие свидетели.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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