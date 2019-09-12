В Уфе 15 человек отравились шаурмой: возбуждено уголовное дело
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По факту пищевого отравления шаурмой 15 человек в Уфе возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в инфекционную больницу города Уфы обратилось 15 человек с признаками пищевого отравления. Пятеро пострадавших – дети в возрасте от 5 до 9 лет.
Сейчас на месте работают следователи и сотрудники Роспотребнадзора. Деятельность киоска приостановили, проводится осмотр места происшествия, изъята имеющаяся пищевая продукция, допрашиваются работники киоска и другие свидетели.
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