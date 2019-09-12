В Уфе 15 человек отравились шаурмой: возбуждено уголовное дело

По факту пищевого отравления шаурмой 15 человек в Уфе возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в инфекционную больницу города Уфы обратилось 15 человек с признаками пищевого отравления. Пятеро пострадавших – дети в возрасте от 5 до 9 лет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Проверка показала, что все отравившиеся приобрели шаурму в киоске на остановке в микрорайоне Сипайлово. После употребления продукции в пищу, люди почувствовали резкое недомогание, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.Сейчас на месте работают следователи и сотрудники Роспотребнадзора. Деятельность киоска приостановили, проводится осмотр места происшествия, изъята имеющаяся пищевая продукция, допрашиваются работники киоска и другие свидетели.