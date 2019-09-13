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В Салавате трое детей отравились семенами плода похожего на огурец

Добавлено: 13.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате трое детей отравились семенами плода похожего на огурец

В Башкирии три девочки отравились семенами ядовитого растения. Двух пострадавших госпитализировали в детскую больницу с головной болью и галлюцинациями. Одна из девочек находится в реанимации, сообщает сайт Newsbash.ru.

Инцидент произошел в Салавате на улице Островского. Играя с цветами, дети увидели «шишку», похожую, по их словам, на огурец. Разломив растение, внутри они увидели семена черного цвета. Попробовав на вкус, девочки не стали их есть, так как они оказались горькими. Но той дозы ядовитого вещества, которая успела попасть в организм, хватило, чтобы вызвать отравление.

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В больницу обратились родители двух девочек 10 и 9 лет. Третью девочку также осмотрели врачи, однако в ее случае госпитализации не потребовалось.
«У детей наблюдалась головная боль и галлюцинации. Обе госпитализированы. Одна из них находится в реанимации под динамическим наблюдением, другая – в отделении. Сейчас состояние детей стабильное», — рассказал заместитель главврача Городской больницы по детству Ильгиз Шангареев.
Опасным растением оказался дурман обыкновенный, особенно ядовиты его семена. Среди симптомов отравления отмечается моторное возбуждение, резкое расширение зрачков, гиперемия кожных покровов лица и шеи, сухость слизистой рта, охриплость голоса, частый пульс, головная боль, сильная жажда. В последующем развивается коматозное состояние, галлюцинации и несвязанная речь.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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