Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в пожаре пострадали двое детей

В Башкирии в пожаре пострадали двое детей

09:04, 01 дек 2021

Дети 8 и 10 лет в ночь на 1 декабря отравились продуктами горения в результате пожара в деревне Имангулово. Их состояние оценивается как стабильное.

В Башкирии в деревне Имангулово Учалинского района в результате пожара пострадали двое детей 8 и 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Информация в ведомство поступила ночью, 1 декабря. Пожар произошел в жилом доме, в результате было повреждено имущество жильцов в прихожей размером 8 на 13 квадратных метров, потолки и стены.


Сообщается, что погибших нет, но пострадали дети. Их доставили в центральную больницу Учалинского районе, состояние оценивается как стабильное. Диагноз, который поставили врачи - отравление продуктами горения.

В доме в момент пожара также был их отец, все вышли самостоятельно до приезда пожарной службы.

Читайте также:

Житель Башкирии получил ожоги при попытке остановить пожар в гараже
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: mkset.ru
Теги: происшествия пожар Учалинский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: