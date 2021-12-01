В Башкирии в пожаре пострадали двое детей

09:04, 01 дек 2021

Дети 8 и 10 лет в ночь на 1 декабря отравились продуктами горения в результате пожара в деревне Имангулово. Их состояние оценивается как стабильное.







В Башкирии в деревне Имангулово Учалинского района в результате пожара пострадали двое детей 8 и 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.



Информация в ведомство поступила ночью, 1 декабря. Пожар произошел в жилом доме, в результате было повреждено имущество жильцов в прихожей размером 8 на 13 квадратных метров, потолки и стены.





Сообщается, что погибших нет, но пострадали дети. Их доставили в центральную больницу Учалинского районе, состояние оценивается как стабильное. Диагноз, который поставили врачи - отравление продуктами горения.



В доме в момент пожара также был их отец, все вышли самостоятельно до приезда пожарной службы.

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