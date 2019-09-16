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Александра Костылева, сбежавшего из колонии-поселения, задержали в Уфе

Добавлено: 16.09.19
Просмотров: 135
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Александра Костылева, сбежавшего из колонии-поселения, задержали в Уфе

Александра Костылева, сбежавшего из колонии-поселения, задержали в Уфе. Теперь мужчине прибавят к сроку до 4 лет лишения свободы. Как рассказали в пресс-службе УФСИН по РБ, сотрудники ведомства поймали мужчину накануне в Кировском районе города.

Помимо нового тюремного срока, мужчину обязуют возместить материальные затраты на поиск и поимку. Напомним, 9 сентября уроженец Туймазов, отбывающий срок в колонии-поселении при ИК-9, самовольно покинул участок и был объявлен в розыск.

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