В Уфе молодой житель Салавата попытался изнасиловать девушку в торговом центре

В минувший понедельник в Уфе с заявлением в полицию обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что в одном из торговых центров Сипайлово на нее напал молодой парень и попытался изнасиловать. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает сайт Newsbash.ru.





Уфимке пришлось пережить настоящий кошмар. В помещении для занятий танцами к ней начал приставать молодой человек. Его действия с каждой секундой становились все настойчивее. Когда мужчина попытался взять силой девушку, она дала ему отпор и сумела сбежать.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия, а также неотложным следственно-оперативным мероприятиям в кратчайшие сроки личность подозреваемого была установлена и он был задержан. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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На данный момент подозреваемый задержан. Его обвиняют в покушении на изнасилование. Злоумышленником оказался 22-летний житель Салавата.