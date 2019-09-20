В Чекмагушевском районе ураганный ветер перевернул "Оку"

В Чекмагушевском районе Башкирии накануне днем на дороге Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли опрокинулся автомобиль. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, 59-летний житель Туймазинского района ехал за рулем «Оки» — в какой-то момент машина опрокинулась, сообщает сайт Newsbash.ru.



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В результате аварии хозяин авто и его 61-летняя пассажирка получили травмы.По словам водителя, он не справился с управлением из-за сильного бокового ветра.Напомним, 19 сентября в Башкирии бушевала настоящая буря. О том, какой урон нанесла непогода жителям Башкирии, читайте по ссылке.