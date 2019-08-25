Авария в Чекмагушевском районе: на встречке столкнулись Hyundai Verna и ВАЗ-2114, погибла девушка
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В Чекмагушевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись встречные Hyundai Verna и ВАЗ-2114. Об этом сообщила Госавтоинспекция, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В настоящий момент подробности ДТП уточняются. По информации ГИБДД, со второй машины пострадали водитель и три пассажира.
Фото: соцсети
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