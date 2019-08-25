Авария в Чекмагушевском районе: на встречке столкнулись Hyundai Verna и ВАЗ-2114, погибла девушка

В Чекмагушевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись встречные Hyundai Verna и ВАЗ-2114. Об этом сообщила Госавтоинспекция, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Первым транспортным средством управлял 31-летний житель Краснокамского района. За рулём отечественного автомобиля находился 19-летний парень. В результате аварии погибла 25-летняя пассажирка Hyundai Verna.В настоящий момент подробности ДТП уточняются. По информации ГИБДД, со второй машины пострадали водитель и три пассажира.Фото: соцсети