ДТП в Кармаскалинском районе: водитель на полном ходу сбил женщину в Улукулево

Жители Кармаскалинского района стали свидетелями ужасающей картины. Отечественная легковушка въехала в женщину. Ее части тела оказались лежащими на асфальте, сообщает сайт Newsbash.ru.





Деревня Улукулево еще долго будет вспоминать кошмарную ночь. Молодая женщина сидела на проезжей части, выпивая алкогольные напитки. Веселый вечер закончился трагедией: в нее на высокой скорости въехала «четырнадцатая». Девушка не успела отреагировать и выбежать на тротуар. Удар машины был такой силы, что ее тело буквально разлетелось на куски.

Мы видели, как она сидела на дороге, пила пиво. Вдруг на темной улице показался свет фар. Машина ехала очень быстро. Мы просто в шоке от произошедшего. Ее руки и ноги лежали на асфальте.





Известно, что за рулем легковушки был молодой человек в нетрезвом состоянии. По словам очевидцев, он скрылся с места происшествия. Как оказалось, он спокойно уехал и припарковался во дворе дома. В его машине были обнаружены останки пострадавшей женщины.

Погибшей оказалась 33-летняя Елена Р. (имя изменено, - прим.). У женщины остались двое маленьких детей.



На данный момент заведено уголовное дело. Тело направлено на судмэкспертизу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

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