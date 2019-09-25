ДТП в Кармаскалинском районе: водитель на полном ходу сбил женщину в Улукулево
Жители Кармаскалинского района стали свидетелями ужасающей картины. Отечественная легковушка въехала в женщину. Ее части тела оказались лежащими на асфальте, сообщает сайт Newsbash.ru.
Деревня Улукулево еще долго будет вспоминать кошмарную ночь. Молодая женщина сидела на проезжей части, выпивая алкогольные напитки. Веселый вечер закончился трагедией: в нее на высокой скорости въехала «четырнадцатая». Девушка не успела отреагировать и выбежать на тротуар. Удар машины был такой силы, что ее тело буквально разлетелось на куски.
Погибшей оказалась 33-летняя Елена Р. (имя изменено, - прим.). У женщины остались двое маленьких детей.
На данный момент заведено уголовное дело. Тело направлено на судмэкспертизу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства аварии.