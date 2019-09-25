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ДТП в Кармаскалинском районе: водитель на полном ходу сбил женщину в Улукулево

Добавлено: 25.09.19
Просмотров: 67
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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ДТП в Кармаскалинском районе: водитель на полном ходу сбил женщину в Улукулево

Жители Кармаскалинского района стали свидетелями ужасающей картины. Отечественная легковушка въехала в женщину. Ее части тела оказались лежащими на асфальте, сообщает сайт Newsbash.ru.


Деревня Улукулево еще долго будет вспоминать кошмарную ночь. Молодая женщина сидела на проезжей части, выпивая алкогольные напитки. Веселый вечер закончился трагедией: в нее на высокой скорости въехала «четырнадцатая». Девушка не успела отреагировать и выбежать на тротуар. Удар машины был такой силы, что ее тело буквально разлетелось на куски.

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Вадим, житель деревни:
Мы видели, как она сидела на дороге, пила пиво. Вдруг на темной улице показался свет фар. Машина ехала очень быстро. Мы просто в шоке от произошедшего. Ее руки и ноги лежали на асфальте.
Известно, что за рулем легковушки был молодой человек в нетрезвом состоянии. По словам очевидцев, он скрылся с места происшествия. Как оказалось, он спокойно уехал и припарковался во дворе дома. В его машине были обнаружены останки пострадавшей женщины.

Погибшей оказалась 33-летняя Елена Р. (имя изменено, - прим.). У женщины остались двое маленьких детей.

На данный момент заведено уголовное дело. Тело направлено на судмэкспертизу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

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