В Уфе обнаружили тело мужчины: собутыльник нанес ему удар ножом в грудь
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В одном из микрорайонов Уфы на улице было обнаружено тело мужчины. Он умер от удара ножом в грудь. Подробности преступления рассказали в пресс-службе МВД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Убийство произошло вечером 28 сентября в уфимском микрорайоне Затон. Тело 54-летнего мужчины на улице обнаружили прохожие, вызвали скорую помощь и полицию. Врачи диагностировали у мужчины колото-резанную рану грудной клетки.
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49-летний мужчина затаил страшную обиду на приятелей. Он дождался момента, когда спиртное закончится, и предложил своему 54-летнему обидчику прогуляться в магазин за новой порцией выпивки. Перед выходом из дома он взял кухонный нож и спрятал его в рукаве.
Когда приятели вышли на улицу, 54-летний уфимец присел отдохнуть на скамейку. В этот момент злоумышленник вытащил нож из рукава и ударил своего обидчика в грудь. Удар оказался смертельным. Нападавший мужчина сбежал с места преступления.
Однако долго скрываться от полиции ему не удалось. Его быстро нашли и доставили в отделение. Злоумышленником оказался ранее судимый уроженец Чекмагушевского района. При себе у него обнаружили тот самый нож, которым ранее он ударил приятеля.
Возбуждено уголовное дело. Расследование убийства продолжается.
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