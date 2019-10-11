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В Уфе подростки совершили дерзкое ограбление квартиры

Добавлено: 11.10.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе подростки совершили дерзкое ограбление квартиры

Уфимские полицейские задержали двоих несовершеннолетних приятелей, которые ради наживы решились на серьезное преступление.


Жертвой налетчиков стал 18-летний парень, который находился один дома. Поздно вечером в дверь позвонили, и как только он отворил, неизвестные брызнули уфимцу в лицо из газового баллончика. Лица нападавших были спрятаны под медицинскими масками. Связав хозяина квартиры, разбойники начали искать деньги и сбежали, прихватив 19 тысяч рублей.

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По данным пресс-службы МВД Башкирии, преступников удалось вычислить быстро. Ими оказались двое 17-летний юношей. Теперь им грозит серьезное наказание за совершение разбоя.
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Источник: www.sobkor02.ru
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