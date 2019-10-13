На Кармановском водохранилище задержали браконьера подстрелившего лебедя

Участковый из Нефтекамска задержал мужчину с ружьем на Кармановском водохранилище после того, как тот положил мертвого лебедя в сумку. Достал птицу охотник из воды, предварительно подстрелив. Чуть позднее выяснилось, что у 58-летнего местного жителя разрешение на оружие есть, а лицензии на отстрел — нет.



«По словам задержанного, он увидел плавающих птиц, и, предположив, что это гуси, открыл стрельбу. Мертвого лебедя он достал из воды и положил в сумку. В этот момент его и задержал местный участковый уполномоченный полиции, прибывший к месту происшествия на звонок неравнодушных сельчан», — уточнили в пресс-службе республиканского МВД.



Ружье, патроны и гильзы у охотника изъяли полицейские. За нарушение закона мужчине грозит наказание: либо исправительные работы, либо арест до 6 месяцев со штрафом до 200 тысяч рублей.



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