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На Кармановском водохранилище задержали браконьера подстрелившего лебедя

Добавлено: 13.10.19
Просмотров: 137
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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На Кармановском водохранилище задержали браконьера подстрелившего лебедя

Участковый из Нефтекамска задержал мужчину с ружьем на Кармановском водохранилище после того, как тот положил мертвого лебедя в сумку. Достал птицу охотник из воды, предварительно подстрелив. Чуть позднее выяснилось, что у 58-летнего местного жителя разрешение на оружие есть, а лицензии на отстрел — нет.


«По словам задержанного, он увидел плавающих птиц, и, предположив, что это гуси, открыл стрельбу. Мертвого лебедя он достал из воды и положил в сумку. В этот момент его и задержал местный участковый уполномоченный полиции, прибывший к месту происшествия на звонок неравнодушных сельчан», — уточнили в пресс-службе республиканского МВД.

Ружье, патроны и гильзы у охотника изъяли полицейские. За нарушение закона мужчине грозит наказание: либо исправительные работы, либо арест до 6 месяцев со штрафом до 200 тысяч рублей.


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Источник: www.bashinform.ru
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