В Бирске рецидивист ограбил в парикмахерской пенсионера

Злоумышленник напал в парикмахерской на пожилого жителя города Бирска и отобрал у него пенсию. Подозреваемого задержал участковый, сообщает сайт Newsbash.ru.



Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В Отдел МВД России по Бирскому району поступило сообщение от 68-летнего жителя города Бирска. Пенсионер рассказал, что обналичил в банке пенсию и по пути домой зашел в парикмахерскую подстричься. Здесь на него напал неизвестный мужчина, и отобрав шесть тысяч рублей, скрылся. Однако далеко убежать ему не удалось. Его задержал участковый уполномоченный полиции, который находился здесь же. Задержанным оказался ранее судимый 40-летний местный житель.По предварительной версии, подозреваемый, в момент получения потерпевшим денег, находился в том же банковском учреждении. Он проследил за пенсионером до парикмахерской, где повалив мужчину на пол, совершил ограбление. Злоумышленнику не повезло, в этот момент в салоне находился местный участковый, который догнал скрывшегося грабителя и задержал его. Похищенные деньги изъяты.По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей.