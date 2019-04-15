В Бирске рецидивист ограбил в парикмахерской пенсионера
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Злоумышленник напал в парикмахерской на пожилого жителя города Бирска и отобрал у него пенсию. Подозреваемого задержал участковый, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительной версии, подозреваемый, в момент получения потерпевшим денег, находился в том же банковском учреждении. Он проследил за пенсионером до парикмахерской, где повалив мужчину на пол, совершил ограбление. Злоумышленнику не повезло, в этот момент в салоне находился местный участковый, который догнал скрывшегося грабителя и задержал его. Похищенные деньги изъяты.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей.
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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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