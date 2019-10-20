В Янауле стала известна причина смерти матери, возле тела которой 5 дней просидел ее 6-летний сын

История с умершей в Янауле молодой матерью, возле которой почти неделю просидел ее шестилетний сын, получила продолжение. Источник UFA1.RU из близкого окружения семьи рассказал подробности расследования причин ее смерти.





— Сегодня узнали, что Альбина умерла от инфаркта, — пояснил информатор, ссылаясь на слова близких родственников.

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Фото: «Подслушано Янаул» / Vk.com

Между тем результаты судебно-медицинской экспертизы следователи пока не озвучивали. В республиканском следкоме продолжают проверку по факту обнаружения тела женщины.Шокирующая история произошла в Янауле в середине сентября. В запертой квартире местные жители обнаружили тело женщины и истощенного ребенка. Малыша сразу же отправили на скорой в больницу, где через несколько дней его состояние стабилизировалось. Со слов знакомых, женщина не выходила на связь 18 дней, некоторые не видели ее с июля.Сын умершей начал приходить в себя — к нему вернулся голос, он немного набрал в весе. Усыновить малыша решила близкая родственница.