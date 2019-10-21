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Уроженка Баймакского района распространяла в Уфе наркотики в пачке из-под сигарет

Добавлено: 21.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Уроженка Баймакского района распространяла в Уфе наркотики в пачке из-под сигарет

По предварительным данным, 32-летняя уроженка Баймакского района раскладывала «закладки» с «синтетикой» на территории г.Уфы и Самарской области. Как оказалось, для конспирации предприимчивая женщина прятала наркотики в пачке сигарет.


Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики не дали наркодиллеру уехать из Уфы. 32-летняя уроженка Баймакского района собиралась сесть в такси, добраться до места, где ее уже ожидал знакомый водитель, чтобы уехать в другой регион. Однако ее криминальный план не сработал - подозреваемую возле подъезда дома по улице Апрельской задержали оперативники. Как оказалось, для конспирации предприимчивая женщина прятала наркотики в пачке сигарет. Кроме того, внушительный запас незаконного товара был обнаружен и изъят сыщиками в женской сумочке и рюкзаке задержанной. Общий вес «синтетики» составил более 100 граммов.

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Как выяснили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики, злоумышленница занималась распространением «синтетики». Заказы она получала через интернет-сайт. Подозреваемая фасовала крупные партии наркотиков на более мелкие дозы. Затем злоумышленница оставляла их в тайниках в различных частях города, откуда свой товар забирали курьеры-закладчики.

Женщина нигде официально не устроена, ранее не судима.

На допросе задержанная созналась, что приобрела наркотики для последующего незаконного сбыта. Таким преступным способом злоумышленница решила поправить свое финансовое положение.

В настоящее время подозреваемая заключена под стражу. По факту незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30- п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ. 


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Источник: 02.мвд.рф
Фото: Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан
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