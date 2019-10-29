В Нефтекамске пять человек отравились угарным газом

Сегодня, 29 октября, пять человек, в том числе двое детей, были доставлены в городскую больницу Нефтекамска с предварительным диагнозом – отравление угарным газом. Впоследствии, одна из пострадавших, 33-летняя женщина, скончалась.





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Фото: i.obozrevatel.com/

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, по указанному адресу следов горения найдено не было. Со слов источника «Вестей», одной из вероятных причин произошедшего могли стать неполадки с вытяжкой. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.- Проводятся следственные мероприятия. На месте находятся сотрудники газовой службы, МВД и администрации города. Ситуация находится на контроле, — добавили в экстренном ведомстве.