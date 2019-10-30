В Иглинском районе мужчина угнал продуктовый фургон возле придорожного кафе

По предварительным данным, предполагаемый злоумышленник добирался до Салаватского района автостопом. На очередной стоянке мужчина решил перекусить в придорожном кафе. Так как наличности у него не было, администрация общепита покормила путника бесплатно.





Он ушел, а спустя некоторое время вернулся, но уже подвыпивший. Сотрудники кафе попросили мужчину покинуть территорию. Незваный гость удалился на «буханке» заведения. Припаркованный рядом с кафе микроавтобус был не заперт и ключ зажигания – на месте. Такая благодарность за ужин ждала владельца кафе, которому принадлежит транспорт.

Фото: Пресс-служба МВД по Республики Башкортостан

Угонщик проехал на машине 15 км по трассе М5 и съехал в кювет. Его задержали сотрудники ГИБДД. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Арест по решению суда составил 12 суток.Установлено, что угон совершил 39-летний житель деревни Урманчина Салаватского района. Как оказалось, мужчина до недавнего времени отбывал наказание за кражу.Отделом дознания Иглинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 1 статьи 166 УУ РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».