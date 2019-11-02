ДТП в Кумертау: на улице Шоссейной автобус насмерть сбил мужчину
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В госавтоинспекции республики сообщили, что вчера в Кумертау на улице Шоссейной был сбит 41-летний местный житель.
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Со слов водителя, он шел в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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