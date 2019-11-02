ДТП в Кумертау: на улице Шоссейной автобус насмерть сбил мужчину

В госавтоинспекции республики сообщили, что вчера в Кумертау на улице Шоссейной был сбит 41-летний местный житель.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ

По информации ГИБДД по РБ, мужчина моментально погиб под колесами автобуса, за рулем которого находился 50-летний житель Стерлитамака.Со слов водителя, он шел в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.