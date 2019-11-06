Авария в Куюргазинском районе: автомобиль ДПС попал в ДТП с тремя авто

В селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии в аварию попал автомобиль дорожных патрульных.





Все произошло накануне днем, на перекрестке улиц Калинина и Чкалова столкнулись сразу три машины.

— Экипаж ДПС получил сообщение о ДТП и направлялся на место происшествия, — сообщили в полиции. — При проезде перекрестка водитель ВАЗ-2104 не заметил служебную машину, которая проезжала на запрещающий сигнал светофора, и допустил боковое столкновение с ним. После чего ВАЗ отбросило в сторону, где он столкнулся с «Ладой-Ларгус».



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан / Vk.com

В МВД сообщили, что сотрудники ДПС ехали, используя световые и звуковые сигналы. Пассажир «Лады» обратился за медицинской помощью. Сейчас выясняются причины и обстоятельства этого ДТП.