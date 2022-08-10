На трассе в Башкирии столкнулись 5 машин

12:32, 10 авг 2022

Вчера, 9 августа, на 19 км дороги Уфа — Оренбург случилось массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.







Все произошло около 11:35. 61-летний водитель, управляя машиной Volvo FM, ехал в сторону деревни Локотки. Впереди идущий автомобиль «Лада Гранта» остановился на запрещающий сигнал светофора, в этот момент водитель грузовика врезался в отечественную машину. От сильного удара «Ладу Гранту» отбросило на ГАЗ-3302, который, в свою очередь, столкнулся с еще одной «Ладой Грантой». После отечественная машина врезалась Citroen C3.



Медицинская помощь потребовалась водителю «Лады Гранты». Его отвезли в травмпункт, после чего он был отпущен. На место выехали сотрудники ГИБДД Башкирии, сейчас они выясняют все обстоятельства ДТП.





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Фото: ГИБДД по Уфе