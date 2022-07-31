В Уфе в аварии погиб 87-летний водитель

15:56, 31 июл 2022

Накануне в Уфе случилось еще одно смертельное ДТП — столкнулись УАЗ и «Лада-Гранта». Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в ГИБДД Башкирии.







По данным ведомства, авария произошла в Калининском районе Уфы 30 июля. Примерно в девять утра УАЗ, за рулем которого находился 87-летний пенсионер, столкнулся с «Ладой-Грантой», водителем которой был 65-летний мужчина. Водителя УАЗа госпитализировали — он скончался от травм. В ГИБДД рассказали, что виновник пока не определен, однако известно, что УАЗ двигался по улице 6-й Кордон в сторону улицы Перспективной, а «Лада-Гранта» ехал в сторону Интернациональной улицы. ДТП произошло на перекрестке.



— По факту ДТП проводится проверка, — сообщили в ГИБДД Башкирии.

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Фото: ГИБДД по РБ