В Уфе работник фитнес-центра обчистил шкафчик посетителя

Предполагаемым воришкой оказался работник спорткомплекса. Он увидел открытый шкафчик в раздевалке и совершил кражу.





В Отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Уфе обратился 60-летний уфимец. Мужчина рассказал, что оставил свои вещи в шкафчике для хранения и направился заниматься. После тренировки обнаружил пропажу сумки, в которой находились документы и деньги. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Фото: vechorka.ru

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого и он задержан. Предполагаемым воришкой оказался 28-летний житель Уфы.Как установили полицейские, подозреваемый, выполняя свои служебные обязанности по уборке помещения, приметил один из шкафчиков, который был не заперт. Похищенные деньги потратил на личные нужды.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.