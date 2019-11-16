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В Янауле муж изнасиловал собственную жену

Добавлено: 16.11.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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В Янауле муж изнасиловал собственную жену

В полицию Янаула обратилась 31-летняя местная жительница.


Женщина рассказала, что в ночь на 9 ноября над ней жестоко надругались в собственном доме. В преступлении она обвинила своего же супруга. По словам пострадавшей, 36-летний мужчина схватил нож, а затем, угрожая расправой, изнасиловал ее и совершил различные насильственные действия сексуального характера. Истязания над молодой мамой двоих детей продолжались примерно три часа.

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Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статья 131 и 132 УК РФ - "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Муж жертвы задержан.



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Источник: www.ufa.kp.ru
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