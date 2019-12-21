В Октябрьском мать с двумя детьми отравились бытовым газом

В Октябрьском мать и двое детей 10 и 14 лет отравились бытовым газом в частном доме. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах.



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Предварительно известно, что причиной инцидента стал неисправный газовый котел. На месте работают специалисты. Подробности ЧП выясняются.В МЧС по Башкирии отметили, что пострадавших госпитализировали в больницу.