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В Октябрьском мать с двумя детьми отравились бытовым газом

Добавлено: 21.12.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В Октябрьском мать с двумя детьми отравились бытовым газом

В Октябрьском мать и двое детей 10 и 14 лет отравились бытовым газом в частном доме. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Предварительно известно, что причиной инцидента стал неисправный газовый котел. На месте работают специалисты. Подробности ЧП выясняются.

В МЧС по Башкирии отметили, что пострадавших госпитализировали в больницу.
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Источник: gorobzor.ru
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