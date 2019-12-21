В Октябрьском мать с двумя детьми отравились бытовым газом
Комментарии (0)
Загрузка...
В Октябрьском мать и двое детей 10 и 14 лет отравились бытовым газом в частном доме. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Читайте также:В поликлинику и школы города Октябрьского поступило новое стоматологическое оборудование
В МЧС по Башкирии отметили, что пострадавших госпитализировали в больницу.
Источник:
gorobzor.ru
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Кугарчинском районе отравились угарным газом два брата
Происшествия
В Уфе в одной из квартир угарным газом отравилась семья из четырех человек
Происшествия
В Нефтекамске пять человек отравились угарным газом
Происшествия
В Дюртюлинском районе пожилая пара отравилась газом из-за неисправного оборудования
Происшествия
В Янаульском районе бабушка с внучкой отравились в бане угарным газом
Происшествия
В Белебеевском районе двое детей отравились угарным газом
Происшествия
В Чишминском районе Башкирии двое детей отравились ядовитыми ягодами
Происшествия
В Октябрьском автомобиль на огромной скорости влетел в дерево